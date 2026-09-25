教宗批聯合國欠成效多邊主義淪鬧劇　部分當權者視公義為商品

教宗良十四世（Pope Leo XIV）周五（25日）在巴黎聯合國教科文組織（UNESCO）總部發表演說，批評聯合國等多邊組織陷入危機，欠缺成效，又警告國際對話淪為「鬧劇（charade）」。他同時不點名批評一些當權者不尊重法治，指他們在法律對自己有利時就加以利用，不利時就置之不理，「甚至把公義當成可以買賣的商品」。



良十四世訪法期間，聯合國大會正在紐約舉行。美國總統特朗普（Donald Trump）周二（22日）在大會發言，威脅伊朗若不接受停戰條件就將其消滅；以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周四（24日）發言時，現場數十名代表離場抗議，聯合國總部外更有上百示威者聚集。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）周五（25日）在巴黎聯合國教科文組織（UNESCO）總部發表演說。（Reuters）

良十四表示，聯合國及其他多邊組織「正陷入效能危機」，「對話被視為行動的障礙，而不是和平的資源；被視為鬧劇，而不是尋求公共利益的機遇。」

他同日還在總統府愛麗舍宮（Élysée Palace）向法國政要發表演說，期間再次強調人工智能的風險，促請各界重新審視人工智能發展：「如果我們要避免一個『機器天堂』入侵並塑造我們的日常生活，並因此失去人性，就迫切需要明辨倫理的教育。」