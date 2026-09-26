TikTok達成美國首宗州級和解　支付1億美元並收緊使用限制

TikTok與美國阿拉巴馬州（Alabama）9月25日達成首宗針對青少年安全的州級和解協議，將支付至少1億美元（約7.8億港元），避開原定周一開庭的審判。



據協議，TikTok須向該州支付至少1億美元（約7.8億港元）賠償，若其他40州跟進簽署同款協議，總額最高可達3億美元（約23.4億港元）。

同時，TikTok須落實多項嚴格青少年管控措施，包括設立每日兩小時使用上限、淩晨時段限制登入、上課期間暫停通知，強化年齡驗證、停用青少年美顏濾鏡及推送非個性化內容。

2025年10月27日，圖為字節跳動旗下TikTok在智能手機上的應用程式圖示。（Reuters）

阿拉巴馬州總檢察長馬歇爾（Steve Marshall）表示，該州父母可以安心，因「保護措施已經到位，讓他們的孩子免受社交媒體成癮的危害。」

TikTok發言人則回應稱，公司的首要任務始終是營造安全積極的空間，協議是建立在公司不斷升級保護青少年的安全工具。

報道指，這次協議參考了Meta早前與美國各州的和解方案，並設置了聯動條款：若其他社交平台加強監管，TikTok須進一步收緊夜間使用限制。

目前，全美至少還有27個州持續起訴TikTok，平台面臨的監管與訴訟壓力尚未平息。