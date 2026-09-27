特朗普：預測將與古巴達成協議　料毋須動武

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周六（9月26日）預測美國與古巴將達成協議，並稱不認為有需要採取軍事行動。



據路透社26日報道，特朗普啟程赴田納西州前在白宮向記者稱，古巴與美國會達成協議，他認為毋須動用軍隊，又稱美國想幫助古巴、向美國人開放古巴。

特朗普政府公開表明目標是改變古巴政府；美國今年稍早實施石油封鎖，加上基建失修，令古巴陷入燃料短缺與停電的嚴峻困境。他周二在聯合國大會演說中稱古巴是失敗國家，並稱自由終將降臨這個島國，古巴代表團在演說期間離場。

2026年8月3日，古巴哈瓦那的電網深夜崩潰，導致約一千萬人口的島嶼陷入黑暗。（Reuters）

古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）周六稍晚在聯合國大會稱，古巴永遠願與美國對話，亦願與美國公司建立商業關係，同時強烈譴責美國對古巴的貿易禁運，未具體回應特朗普言論。

美國維持禁運逾60年，特朗普政府1月曾動用軍隊，帶走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），華府其後加緊對古巴施壓。哥倫比亞廣播公司（CBS）25日引述一份新報告顯示，美國陸軍預備役部隊詢問最早12月下旬調派憲兵、醫務人員及其他支援部隊的可能，意味美國或向古巴發起軍事行動。