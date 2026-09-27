聯合國大會｜韓正不點名批評美國　促解除對古巴封鎖

中國國家副主席韓正9月26日在聯合國大會發言，不點名批評美國，稱應尊重中東及海灣國家主權，並敦促「有關國家」停止威脅古巴及解除封鎖。此番言論與本周較早前特朗普與習近平在白宮的友好氣氛形成鮮明對比。



路透社報道，韓正在講話中未點名美國。美國對古巴展開施壓行動，基本上阻止石油運抵該島；美國對伊朗的戰爭則始於2月美以聯合打擊。韓正說：「大國應對維護國際和平與安全肩負特殊責任，應帶頭遵守規則、維護法治、做正確的事。」他續稱：「中國認為，中東包括海灣地區各國的主權和安全應得到尊重。」

2026年9月15日，中國國家副主席韓正出席第13屆北京香山論壇歡迎晚宴及致辭。（中國外交部圖片）

美國駐華大使周五表示，特朗普在華盛頓會談期間警告習近平不要向伊朗提供支持，並獲中方保證不會這樣做。此前有報道指，北京向伊朗提供肩扛式防空導彈發射器，德黑蘭在中國協助下找到規避石油制裁的方法。

韓正促解除對古巴封鎖 拉夫羅夫響應

關於古巴，韓正表示：「中國敦促有關國家立即停止對古巴使用武力威脅，立即全面解除對古巴的封鎖和制裁。」俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）數小時後在聯合國發言，響應中方立場，呼籲華盛頓解除對古巴的「圍困」及貿易限制，並將古巴從支持恐怖主義國家名單中移除。