歐國聯｜愛爾蘭決定如期鬥以色列　門將巴祖努退隊杯葛賽事

歐洲足協（UEFA）新一季國家聯賽剛開鑼就傳出爭議，愛爾蘭原定在9月27日於匈牙利中立場對以色列，受到以巴衝突影響，外界不少聲音要求愛爾蘭杯葛賽事。最終經過職球員商討及投票後，愛爾蘭決定如期作賽，但門將巴祖努（Gavin Bazunu）則決定退隊抗議。



《衛報》及天空新聞（Sky News）報道，愛爾蘭足總（FAI）26日下午表示，一名球員稱在對以色列一戰上陣感到不安，因此向冰島籍教練霍爾格利姆臣（Heimir Hallgrímsson）表達退隊意願。

圖為2026年9月23日，愛爾蘭門將巴祖努（Gavin Bazunu）於科索沃出席訓練。（Getty Images）

該名球員決定離隊後，其他隊友就是否杯葛比賽投票。愛爾蘭足總行政總裁庫雷爾（David Courell）稱大多數球員都傾向如期出賽，並指只有一名球員退隊。

效力英冠球會保頓（Bolton Wanderers）的巴祖努其後於Instagram證實自己退賽一事，他在聲明中表示，為國出戰意義重大，並非常尊重每位隊友、教練團及愛爾蘭民眾。不過他作出一個艱難決定，指自己擁有極強信念，並盡力做一個恪守品格與原則的人，因此覺得假如對以色列一戰上陣屬錯誤。

巴祖努強調，退隊決定是純粹根據自己的信念，稱不應殺害無辜人士，重申自己的立場並非針對以色列民眾或猶太社群，而是將矛頭指向區內的殘暴行為。他表示大家一生有數次機會為更大目標挺身而出，認為今次就是其中之一。

愛爾蘭在26日早上的賽前記者會及訓練環節傳出延誤，惹來外界猜測賽事能否如期舉行。傳媒其後發現愛爾蘭球員間商討會否出戰一事，庫雷爾同日下午稱，愛爾蘭球員決定不會與以色列球員握手，亦不會交換錦旗，球員將戴上黑紗，悼念所有加沙衝突遇難者，他們並會向慈善組織捐贈出場費。

以色列足總歡迎愛爾蘭同意作賽的決定，指足球應與政治劃清界線，教練賓西蒙（Ran Ben-Shimon）稱會在賽前與霍爾格利姆臣握手。

以巴衝突爆發後，愛爾蘭是其中一個最積極批評以色列的國家，愛爾蘭足總會員曾投票要求董事會向歐洲足協提出禁止以色列參賽；而在歐國聯2月抽籤後，當地有多場示威要求球隊拒絕出戰，惟杯葛賽事將面臨歐洲足協警告及罰款等情況。