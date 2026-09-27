特朗普被記者追問封殺美媒爭議　感不耐煩叫對方「收聲」｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月26日被記者問及，白宮此前封殺美國有線電視新聞網（CNN）、MS NOW（前稱MSNBC）及《政治報》（Politico），禁止它們進入白宮採訪的爭議。他回應指，自己喜歡開放自由的新聞媒體，但不喜歡報假新聞的媒體。記者一度打斷特朗普的講話作出追問，後者隨即不耐煩地叫對方「收聲」（Be quiet）。



英國《衛報》報道，特朗普26日準備登上空軍一號前接受記者提問。MS NOW白宮記者加德納（Akayla Gardner）問道：「你是否只希望支持你的媒體加入（白宮）記者團？」特朗普隨即作出回應並借機攻擊對方：「不，我想要的是真實的新聞，而不是像你這樣的假新聞。」

特朗普隨後續攻擊涉爭議的美媒，他表示：「我喜歡開放自由的新聞媒體，我不喜歡的是假新聞媒體，例如像CNN這樣只有少數人看的媒體。還有MSNBC，我猜他們後來改名為 （MS）NOW 。你知道它們為甚麼改（名）嗎？因為他們的收視率太差了......」

加德納在特朗普話口未完便以反問的方式作出反駁，質疑對方是否不喜歡尖銳的提問。他隨即叫對方「收聲」，並繼續抱怨涉及爭議的媒體。

2026年9月26日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump）在白宮南草坪向媒體發表講話。（Reuters）

特朗普此前因認定涉事三美媒的報道不實或有負面傾向，而禁止對方進入白宮區域。它們隨後起訴特朗普及其政府成員，稱該禁令違反美國憲法第一修正案關於言論自由和新聞自由的保障。

聯邦法官24日裁定禁令可能違憲並作出恢復採訪權的臨時裁決，使涉事的三間美媒得以重獲白宮通行權，但由於針對該禁令的核心訴訟請求尚未解決，有關法律糾紛仍持續中。