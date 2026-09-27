泰國派逾萬兵力救水災　當局嚴防洪水進曼谷

泰國軍方派出逾1萬名士兵及1,000輛車輛，全國協助受暴雨及水災影響的民眾，國防部長阿杜（Adul Boonthumjaroen）周六巡視暖武里府災區。



據泰國《曼谷郵報》（Bangkok Post）9月27日報道，阿杜下令各部隊在災區晝夜運作，為居民及地方機構提供運輸與裝備；他視察暖武里府水浸路段時，發現民眾受困路旁，隨即安排軍車送往目的地。軍方並備妥兵力與裝備，待洪水退卻即協助社區復原。

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財政部長伊克尼提（Ekniti Nitithanprapas）聯同工業部長及總理府部長周六（26日）巡視大城府災區。伊克尼提稱，北部來水與東部暴雨須提前部署，部分洪水將導入農田以保護社區，並顧及已開始收割稻米的農民；當局同時嚴防洪水流入曼谷，與市長交換資訊，並安排部分政府設施作臨時停車場。

總理府部長帕拉多恩（Paradorn Prissananantakul）稱，已指示各縣縣長及防災團隊評估損失、安裝水泵，並備妥運輸、帳篷及庇護所；預計雨勢兩日內減弱，但湄南河水位或維持現狀，加上大潮阻慢排水出海，須密切監察。