普京：俄羅斯未準備與歐洲發生「任何形式」衝突

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）9月25日（周五）表示，俄羅斯並未準備與歐洲發生「任何形式」的衝突。此前，部分北約歐洲成員國曾發出警告，稱俄羅斯可能對北約領土發動攻擊。



法媒報道，普京稱，俄羅斯「沒有真正的動機」去加劇緊張局勢，並批評那些持相反觀點的歐洲國家。

普京在聖彼得堡對記者表示，「歐洲許多人談論可能遭到俄羅斯的攻擊，因此認為自己必須為敵對行動——即與俄羅斯的戰爭，做好準備。我想再次強調：我們並未準備好與歐洲進行任何形式的敵對行動」。

2026年9月18日，俄羅斯總統普京在莫斯科克里姆林宮發表演說（Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS）

本月較早時，德國指責莫斯科策劃於8月在萊比錫機場發動無人機攻擊。波蘭也發出警告稱，俄羅斯可能會向支持烏克蘭的國家發射無人機和導彈。

普京也表示，鑑於烏克蘭近期對俄羅斯發動的攻擊，俄羅斯正在考慮是否重啟與烏克蘭和平談判的立場，稱「關於重啟談判的提議，是的，這些都在考慮範圍內，一切皆有可能——但在他們所做的一切之後，我們將仔細權衡需要採取何種應對措施。」