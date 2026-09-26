德國東部城鎮禁止設立大屠殺紀念牌　主流黨基民盟罕見與AfD合作

德國東部城鎮海德瑙（Heidenau）通過一項由極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）和執政的中右翼政黨「基督教民主聯盟」（CDU）聯合提出的動議，決定不再安裝旨在紀念納粹受害者的黃銅紀念牌。這種被稱為「絆腳石」（Stolpersteine）的紀念牌是德國大屠殺紀念文化的一個重要組成部分。



路透社報道，海德瑙議會投票決定停止安裝新的紀念牌，並規定未來的紀念活動應集中在該鎮北部墓地的紀念場所進行。而海德瑙鎮做出這項決定之際，AfD在全國民調中的支持率正領先基民盟。

此舉引發關於基民盟是否堅持「防火牆」（Brandmauer）政策的爭論——這是一道非正式的政治防線，旨在確保德國主流政黨不與AfD進行正式合作。

2026年5月18日，德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）在德國多爾斯汀（Dorsten）擦拭「絆腳石」（Stolpersteine）紀念磚，以紀念大屠殺受害者。（Reuters）

巴伐利亞州猶太人協會負責人克諾布洛赫（Charlotte Knobloch）對馮克媒體集團（Funke Media Group）表示，「一個民主政黨竟然選擇支持極右翼AfD這種顯而易見的政治手段，這讓我感到震驚。」

但動議的支持者辯稱，許多居民認為這種鵝卵石形狀的「絆腳石」不合適，因為它們被嵌入地面，行人可能會踩踏其上。