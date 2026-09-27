泰國暴雨阻亞運代表團赴日　運動員滯留機場八小時

泰國多支亞運代表隊周日（9月27日）因水災滯留曼谷機場近八小時，行李及訓練裝備一度無法裝上飛機，其後順利出發前往日本名古屋參加亞運會。



據泰國英文新聞網站Khaosod English 27日報道，摔跤、高爾夫及欖球運動員原定乘泰航（Thai Airways）TG644航班，於周日凌晨零時5分起飛，惟行李處理職員因水災未能上班，行李及訓練裝備無法裝機；若航班準時起飛，各隊須不帶行李及裝備出發。航空公司最初只稱航班無限期延誤，乘客至早上6時40分仍留在閘口等候。

圖為2026年9月26日，泰國多支亞運代表隊因水災滯留曼谷機場近八小時，行李及訓練裝備一度無法裝上飛機，其後順利出發前往日本名古屋參加亞運會。（Reuters）

泰國國家欖球隊教練、海軍上校坦亞威（Thanyawit Kruasint）稱，事件影響男子及女子欖球隊，以及同機的其他項目運動員；他表示理解情況，希望水位盡快下降，讓職員復工處理所有行李。

今屆亞運會由名古屋主辦，航班最終於早上8時起飛，距原定時間近八小時。