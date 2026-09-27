風暴吹襲美東北部　紐約水浸變澤國　民眾地鐵站外泛舟出行｜有片

美國東岸遭強烈東北風暴吹襲，帶來強風與暴雨，影響範圍從華府一路延伸至緬因州。美媒9月26日報道，紐約市嚴重受災，當地有樹木倒塌造成一人死亡；皇后區、曼哈頓等市區的街道被暴雨引發的積水淹沒，有民眾更被迫要划皮艇出行。



美國廣播公司（ABC）旗下紐約電視台WABC於26日報道，紐約皇后區霍華德海灘（Howard Beach）附近的街道嚴重水浸。

從網上影片可見，霍華德海灘地鐵站外街道嚴重水浸，多輛停在路邊的車輛泡在水中，有民眾甚至划皮艇在積水街道前行。

有當地居民受訪時稱，暴雨引發水浸的情況愈來愈頻繁，屋主與車主們都非常擔心自己的房屋和車輛會受到水浸影響。

路透社稍早前報道，這次風暴導致新澤西（New Jersey）、康涅狄格（Connecticut）、紐約州及賓夕法尼亞（Pennsylvania）仍有逾88,000戶停電。航班追蹤網站FlightAware指，26日有425班涉及美國機場的航班取消，1,338班延誤。