紐約暴雨成災地鐵站成澤國　乘客緊握欄杆一個個爬出站｜有片

據美媒報道，暴風帶來的傾盆大雨7月31日（週四）席捲美國東岸多地，引發危險的洪水，淹沒紐約市的地鐵站。從網上影片可見，地鐵站內到處都是積水，有乘客需要抓緊圍欄，一個一個爬出地鐵站。有網民就認為紐約市的基礎設施落後，情況不能接受。



由於地鐵站水浸，有紐約民眾需要抓住圍欄一個個爬出地鐵站：

據美國NBC新聞報道，對不少紐約民眾而言，正常的下班回家之路在31日（週四）變成一場噩夢，地鐵站在繁忙的晚間通勤時間被淹沒。

從網上影片可見，週四晚上，不少乘客需要緊緊抓住布魯克林第七大道地鐵站的圍欄，巧妙地避開站內入口的渾濁積水，慢慢爬出地鐵站。

在另一段影片中，一位聰明的男子決定不惜一切代價保護他的鞋子，他在腳上套了一個塑膠袋，直接走進地鐵站的積水中。

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有不少民眾對紐約市的排水系統表示不滿，認為地鐵站不應該出現這種情況。