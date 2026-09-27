特朗普稱與習近平談及AI　惟拒與中方進行技術整合：美國大幅領先

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月26日表示，他稍早前曾與到訪美國的中國國家主席習近平就人工智能（AI）問題進行重大對話，但強調美國在AI領域大幅領先，因此不應與中國進行技術整合。



路透社報道，特朗普26日準備離開白宮時告訴記者，美國不應在AI領域與中國進行技術合作。他表示：「我寧願不（與中國就AI技術）進行整合，因為我們遙遙領先......當你領先時，你就不會向彼此敞開大門。」

2026年9月26日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump）準備離開白宮時，向媒體發表講話。（Reuters）

特朗普又重申，美國不會放慢AI的發展步伐，並將外界對AI可能危及人類的擔憂形容為「騙局」。

儘管特朗普稱不應與中國就AI合作及進行技術整合，但中美在習特會後釋出的成果清單，均提及AI相關的合作。

2026年9月24日，習近平同特朗普在白宮橢圓形辦公室交流（Reuters）

據白宮釋出的成果事實清單及中方釋出的8點成果共識，中美兩國將成立中美AI對話，就相關的風險及利益交換意見，並於今年11月舉行下一輪對話。兩國亦同意成立相關事件的雙邊溝通渠道。