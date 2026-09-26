馬斯克讚中國AI模型「非常出色」　看好算力瓶頸在兩三年內突破

9月25日晚，微信公眾號「央視財經」發布對美國特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）的專訪。馬斯克就中國人工智能（AI）大模型、電力與算力基礎設施、全球AI安全監管、商業航太合作以及中國製造業的獨特優勢等議題分享見解。



對於中國大模型的發展，馬斯克不吝讚美。他表示，中國AI大模型「整體而言非常出色」，尤其在考慮到中國AI企業可用算力有限的情況下，大模型表現堪稱優秀，單位算力產出的性能幾乎是全球頂尖水準。

馬斯克還重申了他此前的判斷：「我認為中國解決算力問題的速度，會比大多數人預想得更快。粗略估計，大概兩到三年內，中國就能依靠光刻技術與晶片製造補齊算力缺口。」

今年九月初，馬斯克曾在G20研究創新部長級會議上提出算力與電力短缺的嚴峻問題，並提到中國電力基建實力更強。此次專訪中，他再次談及這一話題。

「我只是陳述了客觀事實。」馬斯克說，今年早些時候，中國發電量已經超過美國、歐洲、印度的總和，並且還在大幅增長。如果中國人均用電量達到美國水準，用電總量將從現在的規模提升至美國的三倍甚至四倍，與人口規模相匹配。

2026年9月23日，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）接受央視財經專訪。（央視財經）

在AI安全議題上，馬斯克認為，中美兩國可以成立一個工作組來研究AI安全監管。他表示，AI安全監管需要合作，不能只靠美國單獨監管，也不能只靠中國單獨監管。如何公平地對所有國家研發的AI實施監管，是全球必須思考的問題。

「中國和美國在這個領域是最關鍵的兩個國家。所以，這對全球AI安全而言，是一件至關重要的事。」馬斯克說。

在另一大前沿領域——航太科技上，馬斯克同樣認為中美應緊密合作。他表示，當前最緊迫的太空合作是兩國發射衛星時密切協調軌道參數，以避免衛星相撞。

同時，馬斯克也分享了SpaceX「星艦」的最新進展，表示正爭取下月底完成星艦回收，並於今年底或明年初實現二次發射。談及中國商業航太企業在火箭回收領域的成功，馬斯克表示：「火箭能實現快速可重複使用，是讓人類成為多行星物種的基礎。我相信其他國家也終將攻克這項技術，中國未來也一定可以。」

2026年9月23日，全球首富、特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）過往一直都對中國讚不絕口。馬斯克近日接受央視財經專訪，他在訪談中再次表達了對中國的熱愛，向外界大力推薦到中國旅遊。（網絡圖片）

今年五月剛剛到訪過中國的馬斯克，在採訪中還毫無保留地化身「中國推介官」。

如果推薦一位美國企業家同行，他的建議是「只要時間允許，就一定要去中國看看」，中國值得一看的東西太多了，「如果時間有限，至少要去上海、北京，我還推薦西安兵馬俑。」

馬斯克回憶，自己曾坐高鐵從北京到西安，體驗特別棒，高鐵站非常壯觀。他稱兵馬俑是世界奇蹟之一，並提醒人們「記得多看看窗外，別一直盯著手機，沿途風光美不勝收」。

面對記者「你總是推薦大家親身去體驗、去看看中國」的評價，馬斯克回應說，以他的語言，根本無法充分展現中國的魅力，「中國太棒了。中國是一個了不起的國家，推薦大家去中國看看，讓他們自己去探索。」

而讓馬斯克最引以為傲的「中國作品」，莫過於特斯拉上海超級工廠。在談及這座工廠為何能成為特斯拉全球佈局中的「瑰寶」時，馬斯克將功勞完全歸功於中國員工。

2026年9月23日，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）接受央視財經專訪。（央視財經）

「坦白講，特斯拉上海超級工廠的成功，靠的是中國團隊。中國團隊非常有才華、勤奮，也值得信賴。」馬斯克讚歎道，中國製造業底蘊深厚，上海工廠的工作品質和效率都非常出色。

他同時強調，特斯拉十分重視員工保障，通過提供完善的醫療和優質餐食，確保大家能開心地來上班，「這點非常重要。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

