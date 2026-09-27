瑞士公投收緊中立規則　擬停止和平時期與北約合作

瑞士選民將於9月27日公投，決定是否把更嚴格的中立定義寫入憲法；倘通過，瑞士將不得實施經濟制裁，亦須終止與北約合作。



據路透社（Reuters）報道，瑞士中立自1815年拿破崙戰爭結束後獲國際承認，但如何執行並無明文規定。右翼瑞士人民黨稱，瑞士制裁俄羅斯後，中立立場已被侵蝕，遂發動公投，並以不要戰爭、要中立的海報全國宣傳。

資料照片：2026年5月18日，在瑞士埃爾姆的一處軍事設施內，瑞士軍方無人機操作員在小型無人機使用展示中操控第一人稱視角無人機。（Reuters）

倡議要求憲法訂明瑞士除非受攻擊，否則不得加入或與任何軍事聯盟合作，且未經聯合國批准不得參與制裁；又稱中立令瑞士免捲入兩次世界大戰，亦有助其居中斡旋。人民黨金主布洛克（Christoph Blocher）稱，瑞士200年無戰事全賴武裝與中立，惟近年中立漸被架空，俄羅斯因制裁已視瑞士為衝突一方。

民調顯示方案將遭否決，最新調查68%反對。伯恩大學教授華瑟法倫（Fabio Wasserfallen）稱，選民喜歡中立，認同政府現行做法及對俄制裁。除人民黨外，大部分政黨及政府均反對，外長卡西斯（Ignazio Cassis）稱方案損害國安，並妨礙與北約共同訓練。