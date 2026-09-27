瑞士公投收緊中立規則 擬停止和平時期與北約合作
撰文：韓學敏
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瑞士選民將於9月27日公投，決定是否把更嚴格的中立定義寫入憲法；倘通過，瑞士將不得實施經濟制裁，亦須終止與北約合作。
據路透社（Reuters）報道，瑞士中立自1815年拿破崙戰爭結束後獲國際承認，但如何執行並無明文規定。右翼瑞士人民黨稱，瑞士制裁俄羅斯後，中立立場已被侵蝕，遂發動公投，並以不要戰爭、要中立的海報全國宣傳。
倡議要求憲法訂明瑞士除非受攻擊，否則不得加入或與任何軍事聯盟合作，且未經聯合國批准不得參與制裁；又稱中立令瑞士免捲入兩次世界大戰，亦有助其居中斡旋。人民黨金主布洛克（Christoph Blocher）稱，瑞士200年無戰事全賴武裝與中立，惟近年中立漸被架空，俄羅斯因制裁已視瑞士為衝突一方。
民調顯示方案將遭否決，最新調查68%反對。伯恩大學教授華瑟法倫（Fabio Wasserfallen）稱，選民喜歡中立，認同政府現行做法及對俄制裁。除人民黨外，大部分政黨及政府均反對，外長卡西斯（Ignazio Cassis）稱方案損害國安，並妨礙與北約共同訓練。
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