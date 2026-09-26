瑞士雞翼食譜做法｜太平館雞翼神還原4貼士！滑溜多汁要用雞全翼

瑞士雞翼是一道家傳戶曉的菜式，起初是由一家港式西餐廳太平館研發做法，及後其秘方對外流出，不少餐廳都爭相仿效，製作出多種口味的瑞士雞翼。現時不少醬油公司也推出即用瑞士汁，令這道香港首創的菜式變得非常普及，但要還原這家港式西餐廳的味道，究竟又是否可行呢？

攝影：黃偉麟



瑞士雞翼的來由

瑞士雞翼是香港的一種滷水雞翼，據說是一位訪港的外籍遊客到港式西餐廳太平館吃飯，向其中一位侍應生詢問這道菜式的名稱，侍應便以英語回答Sweet Wings，但侍應生的英語發音不純正，讓遊客誤以為是瑞士的雞翼Swiss Wings。

瑞士雞全翼（攝影：黃偉麟）

集網上不同版本食譜做法

要還原這道港式西餐廳名菜，在網上綜合了多個食譜，找出一些普遍使用材料，有花椒、八角、桂皮、香葉等滷水料，另外就是乾蔥頭、洋蔥、蒜頭、蔥、芫茜及紅蘿蔔等，結果做出來的味道不錯，近似這家餐廳的味道，但比起即用瑞士汁或一般坊間餐廳的瑞士雞翼美味。

用雞全翼烹調可保留更多肉汁，口感更滑溜。

先爆香花椒、八角、桂皮、香葉等滷水料。

再放入其他配料、老抽、生抽及水。

放入雞全翼煮5分鐘，再浸45分鐘。

瑞士雞全翼食譜做法

瑞士雞全翼食譜

瑞士雞全翼食譜材料(4人分量 1級難度 60分鐘) 雞全翼6隻 桂皮1條 八角2粒 花椒少許 香葉2片 薑4片 乾蔥頭1粒 洋蔥半個 蒜頭3瓣 芫茜1棵 蔥3條 老抽250毫升 生抽150毫升 水700毫升 冰糖50克 鹽2茶匙 紹酒3湯匙

瑞士雞全翼食譜做法 1.急凍雞全翼早一晚先放冷藏格，翌日再用水加鹽解凍。 2.之後雞全翼用2片薑汆水，取出再用冰水降溫。 3.熱鑊熱油爆香花椒、八角、桂皮及香葉，炒至有香味。 4.再下薑片、洋蔥、蒜頭、乾蔥頭、蔥及芫茜爆香，加入水、老抽、生抽及冰糖。 5.瑞士汁煮滾後，放入雞全翼大火煮5分鐘，再關火浸45分鐘。 6.浸好後，食前再翻熱一次即成。

瑞士雞翼食譜做法｜不失敗貼士：

~用雞全翼烹調可保留更多肉汁，口感更滑溜。

~花椒、八角、桂皮及香葉，是瑞士汁甘香的來源。

~老抽要比生抽多，否則會很鹹及豉油味重。

~雞全翼煮5分鐘再關火浸，這種浸煮令雞全翼不會過熟。

不用一個小時可以還原港式西餐店瑞士雞翼。

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