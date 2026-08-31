瑞士阿勞電音派對槍擊案43歲疑犯被捕 疑為單獨作案正調查動機
撰文：張涵語
出版：更新：
瑞士阿勞（Aarau）一場電音派對於周日（8月30日）凌晨發生槍擊事件，造成一名22歲意大利女子喪生，另有五人受傷。一名43歲男疑犯於周一（31日）被捕。
警方於事發後對現場進行大規模封鎖並展開搜捕，終於周一逮捕一名男疑犯。警方未有透露該男子身分，表示正在調查事件背景及作案動機，包括大規模槍擊、恐怖主義行為或不明犯罪動機。
警方亦指，在犯罪現場發現的彈殼顯示有兩種口徑的子彈，可能分別來自一支手槍和另一支突擊步槍。目前推測該男子是單獨作案。
意大利公民Maria Spinelli中槍身亡。另有四名男子和一名女子受傷送院，年齡介於24歲至27歲之間。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，她相信瑞士當局會「徹底查明真相，並將所有責任人繩之以法」。
事發當時阿勞賽馬場正在舉行「Aarau Rave」電音派對，由周六下午持續至周日凌晨，主辦方網站指有約3500人參加。
雖然瑞士是歐洲槍支擁有率最高的國家之一，但暴力槍擊事件很少發生，且近年來也引入更嚴格的管制措施。上一次重大槍擊事件發生在2001年，當時一名槍手在楚格市槍殺14名議員和地方政府官員，隨後自殺身亡。
瑞士電音派對發生槍擊案 至少1死5傷 槍手仍在逃歐洲足協促美國法院准取證 用於在瑞士控告恩芬天奴瑞士遊客無視峇里島寧靜日禁足令 偷跑海灘拍片爆粗 遭判囚1年中國與瑞士宣布完成自貿協定升級談判 共創經貿合作新機遇