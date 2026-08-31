瑞士阿勞電音派對槍擊案43歲疑犯被捕　疑為單獨作案正調查動機

瑞士阿勞（Aarau）一場電音派對於周日（8月30日）凌晨發生槍擊事件，造成一名22歲意大利女子喪生，另有五人受傷。一名43歲男疑犯於周一（31日）被捕。



警方於事發後對現場進行大規模封鎖並展開搜捕，終於周一逮捕一名男疑犯。警方未有透露該男子身分，表示正在調查事件背景及作案動機，包括大規模槍擊、恐怖主義行為或不明犯罪動機。

警方亦指，在犯罪現場發現的彈殼顯示有兩種口徑的子彈，可能分別來自一支手槍和另一支突擊步槍。目前推測該男子是單獨作案。

瑞士阿勞（Aarau）一場電音派對於8月30日凌晨發生致命槍擊案後，警方在附近的火車站加強戒備。（Reuters）

意大利公民Maria Spinelli中槍身亡。另有四名男子和一名女子受傷送院，年齡介於24歲至27歲之間。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，她相信瑞士當局會「徹底查明真相，並將所有責任人繩之以法」。

事發當時阿勞賽馬場正在舉行「Aarau Rave」電音派對，由周六下午持續至周日凌晨，主辦方網站指有約3500人參加。

雖然瑞士是歐洲槍支擁有率最高的國家之一，但暴力槍擊事件很少發生，且近年來也引入更嚴格的管制措施。上一次重大槍擊事件發生在2001年，當時一名槍手在楚格市槍殺14名議員和地方政府官員，隨後自殺身亡。