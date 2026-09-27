Apple觸覺反饋技術被控侵權　遭美法院判賠447億擬上訴

美國加州聖地牙哥（San Diego）陪審團9月25日裁定，蘋果公司（Apple）在iPhone和Apple watch採用的Taptic Engine觸覺反饋技術，侵犯了Taction Technology兩項專利，須向對方賠償超57億美元（約447億港元）。不過，蘋果堅持否認侵權相關指控，表示將提上訴。



蘋果在聲明中表示，判決結果和賠償金額「沒有事實依據」，強調「蘋果的Taptic Engine與Taction的技術有著本質區別」，並表明「將提起上訴」。

2026年9月18日，蘋果新款iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 智能手機正式開始銷售，圖為北京一間蘋果專賣店內展示的兩款新手機。（Reuters）。

同時，Taction公司的律師則稱：「很高興陪審團裁定Taction勝訴，維護了其專利權。」又指：「Taction為此案等待了五年半才得以開庭審理，可謂歷經波折。」

Taction 於2021年入稟加州南區地方法院，指控蘋果未經授權使用其振動式觸感感測專利，案件曾一度被駁回，其後上訴法院恢復審理。

據報道，聆訊於9月14日開始，七名陪審員經兩日商議後作出上述裁決，但未有認定蘋果屬故意侵權。