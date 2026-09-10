Apple發布會｜Samsung嘲新摺機「炒冷飯」　Duolingo趁機「抽水」

蘋果公司（Apple）2026年9月9日舉行年度大會，發布蘋果首款摺機iPhone Duo等5大新品新產品。其競爭對手三星（Samsung）隨即嘲諷對手「炒冷飯」。語言學習App多鄰國（Duolingo）也在社交平台X上，對新摺機的命名發出連環驚呼，因兩者巧合撞名Duo。



三星美國分部在蘋果發布會期間連發帖文，寫道「等你們翻熱完我們的剩菜再告訴我們」，並附上「#ItsTimeToSwitch（是時候換個平台了）」標籤。在全球範圍內，7月發布的最新三星Galaxy Z Fold8系列iOS用戶的比例是上一代Galaxy Z Fold7和Flip7的1.6倍。

三星於2019年推出首款Galaxy Fold，開創了摺疊螢幕手機類型先河。三星指，兩款Z Fold8歐洲合計銷量較上代Z Fold7同期增50%；iPhone轉會客較上代增60%。Z Flip8買家中約20%由競爭品牌轉投，由Z Flip系列升級至Z Fold8的用戶更增3倍。

三星首代摺機早蘋果約7年，現已推出至第八代。蘋果於2026年9月10日由新任行政總裁特納斯（John Ternus）主持首場發布會，正式加入摺機戰場，兩品牌較量升級。

周三，語言學習App多鄰國對蘋果新摺疊機的命名則發出連環驚呼：「多麼精彩的蘋果發表會啊！真希望我的品牌不要被侵權💚」、「它叫做iPhone？什麼？ ？ ？」、「我的天啊我的天啊我的SEO我的SEO」。

iPhone Duo發佈後，多鄰國帳號在X上發出連環驚呼。（X@duolingo）

隨後三星的帳號也加入了這場互動，稱：「@Duolingo, 對不起，他也抄襲了我們。#Solidarity」

多鄰國其後更打趣推銷了一下自家軟件，它轉發了iPhone Duo的定價並配文：

「iPhone Duo： $1999；在你的iPhone上下載多鄰國：免費」，相當惹笑。