兩隻大熊貓將赴美10年　｢平平｣本名致敬武漢？｢福雙｣有海豚額頭？

國家主席習近平9月23日抵達美國，展開為期三日的國事訪問，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當地24日為其舉行歡迎儀式。習近平在白宮發表致辭，期間宣布大熊貓「平平」和「福雙」將抵亞特蘭大，開啟為期10年的大熊貓保護合作。



圖為大熊貓「福雙」。（成都大熊貓繁育研究基地）

圖為大熊貓「平平」。（成都大熊貓繁育研究基地供圖）

據《新華社》9月24日報道，習近平在白宮發表致辭時稱，大熊貓是中美兩國人民友誼的使者，他要分享一個好消息，再過幾天，大熊貓「平平」、「福雙」就會落戶亞特蘭大動物園，同美國人民見面。

據悉，中國野生動物保護協會於去年與美國亞特蘭大動物園簽署了大熊貓保護國際合作研究協議。根據協議，來自成都大熊貓繁育研究基地的一對大熊貓「平平」（雄性）和「福雙」（雌性）將赴美開啟為期10年的大熊貓保護合作，延續兩國人民20多年的「熊貓情」。

2026年9月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在白宮舉行國宴，歡迎中國國家主席習近平和夫人彭麗媛。（新華社）

2026年9月24日，中國國家主席習近平在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於華盛頓白宮舉行的國宴上發表演講。（新華社）

公開資料顯示，大熊貓「平平」大名為「熱乾麵」，出生於2020年3月17日，頭圓臉廓、毛髮亮，長相帥氣，與同胞弟弟「安安」（大名「蛋烘糕」）同為2020年全球首對圈養新生大熊貓雙胞胎。「熱乾麵」的名字致敬湖北抗疫醫護人員，與「蛋烘糕」一起，將武漢和成都兩地緊密連接，使這對雙胞胎有了與眾不同的寓意。

大熊貓「福雙」（別名「汐寶」）出生於2020年10月18日，母親為「福祿」，有着家族遺傳的海豚額頭（額頭像海豚一樣非常圓潤、飽滿，從側面看有著非常漂亮的弧度），眼距、耳距稍寬，眼圈角度向下。

亞特蘭大動物園為「平平」、「福雙」佈置的新家。（小紅書）

公開資料顯示，1994年，中國野生動物保護協會與美國聖迭戈動物園簽署合作協議，拉開了中美大熊貓保護合作序幕。旅美大熊貓累計繁育成活17隻幼崽，其中聖地牙哥6隻、華盛頓4隻、亞特蘭大7隻。

亞特蘭大動物園與中國最初的大熊貓合作協議始於1999年，於2024年到期，這段長達25年的合作成果豐碩。2006年至2016年間，原配對「倫倫」和「洋洋」共育有7隻幼崽。2024年10月，「倫倫」、「洋洋」以及它們最小的2隻幼崽「雅倫」和「喜倫」離開亞特蘭大，前往成都大熊貓繁育研究基地。

圖為2015年5月22日，亞特蘭大動物園的大熊貓雙胞胎姐妹「美輪」和「美奐」。（新華社）

據《觀察者網》報道，亞特蘭大動物園總裁兼行政總裁雷蒙德·B·金（Raymond B.King）表示，「我們非常高興且榮幸再次被委託擔任這一珍稀物種的守護者，並與中國野生動物保護協會合作，持續開展保護與研究工作，這也是此次合作最重要的成果。我們迫不及待想要迎接『平平』和『福雙』，也期待着將我們的會員、遊客、所在城市及社區重新帶回大熊貓帶來的奇妙與歡樂之中。」