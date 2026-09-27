大熊貓平平、福雙啟程赴美開啟10年旅居　中美團隊全程護航

國家主席習近平9月25日結束對美國的三天國事訪問，期間與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次會晤並出席國宴，並宣布大熊貓「平平」和「福雙」將抵亞特蘭大動物園。

《新華社》報道，9月27日凌晨2時55分，兩隻大熊貓啟程前往美國，開啟為期10年的旅居生活。



大熊貓「平平」為雄性，2020年3月17日出生，牠體型敦實、行動靈活，尤其擅長爬樹，常在樹杈間休憩。大熊貓「福雙」為雌性，2020年10月18日出生，牠外形圓潤、反應靈敏，具備很強的食物搜尋能力，能夠快速找到飼養員藏匿布置的豐容食物。

為保障跨洋運輸的安全與舒適，中方團隊準備好充足的新鮮竹筍、竹、蘋果和應急藥物，並提前對兩隻大熊貓展開運輸適應性訓練。飛行期間，機艙的溫度、濕度保持在大熊貓舒適範圍內。

9月27日2時55分，大熊貓「平平」「福雙」從成都雙流機場搭乘包機前往亞特蘭大動物園。（新華社）

9月26日，在成都大熊貓繁育研究基地，工作人員轉運大熊貓「平平」。（新華社）

美方資深獸醫和飼養員隨機陪同兩隻大熊貓前往美國，實時觀測身體狀態。中方已安排兩批獸醫、飼養員提前赴動物園做好各項準備。抵達亞特蘭大後，「平平」「福雙」將接受隔離檢疫，中方人員將駐園照顧兩隻大熊貓度過隔離檢疫期，並展開應激適應與行為訓練。

自2025年12月以來，中美雙方就大熊貓場館升級改造方案舉行多次會議。場館改造後，室內展區活動空間擴大，新增了棲架、石台和水池等豐容設施。得益於與成都相似的氣候條件，動物園可就近獲取多種食用竹，全年新鮮採收。同時，園方升級監控系統，更全面地掌握室內外場館實時情況。

9月26日，搭載大熊貓的車輛駛離成都大熊貓繁育研究基地。（新華社）

中美展開大熊貓保護合作研究二十餘年，已實施30餘項科研項目，實現多項技術突破，累計繁育大熊貓5胎7崽，創下中國與歐美地區大熊貓國際合作的最佳成績。