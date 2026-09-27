大熊貓平平、福雙啟程赴美開啟10年旅居 中美團隊全程護航
撰文：林芷瑩
出版：更新：
國家主席習近平9月25日結束對美國的三天國事訪問，期間與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次會晤並出席國宴，並宣布大熊貓「平平」和「福雙」將抵亞特蘭大動物園。
《新華社》報道，9月27日凌晨2時55分，兩隻大熊貓啟程前往美國，開啟為期10年的旅居生活。
大熊貓「平平」為雄性，2020年3月17日出生，牠體型敦實、行動靈活，尤其擅長爬樹，常在樹杈間休憩。大熊貓「福雙」為雌性，2020年10月18日出生，牠外形圓潤、反應靈敏，具備很強的食物搜尋能力，能夠快速找到飼養員藏匿布置的豐容食物。
為保障跨洋運輸的安全與舒適，中方團隊準備好充足的新鮮竹筍、竹、蘋果和應急藥物，並提前對兩隻大熊貓展開運輸適應性訓練。飛行期間，機艙的溫度、濕度保持在大熊貓舒適範圍內。
美方資深獸醫和飼養員隨機陪同兩隻大熊貓前往美國，實時觀測身體狀態。中方已安排兩批獸醫、飼養員提前赴動物園做好各項準備。抵達亞特蘭大後，「平平」「福雙」將接受隔離檢疫，中方人員將駐園照顧兩隻大熊貓度過隔離檢疫期，並展開應激適應與行為訓練。
自2025年12月以來，中美雙方就大熊貓場館升級改造方案舉行多次會議。場館改造後，室內展區活動空間擴大，新增了棲架、石台和水池等豐容設施。得益於與成都相似的氣候條件，動物園可就近獲取多種食用竹，全年新鮮採收。同時，園方升級監控系統，更全面地掌握室內外場館實時情況。
中美展開大熊貓保護合作研究二十餘年，已實施30餘項科研項目，實現多項技術突破，累計繁育大熊貓5胎7崽，創下中國與歐美地區大熊貓國際合作的最佳成績。
兩隻大熊貓將赴美10年 ｢平平｣本名致敬武漢？｢福雙｣有海豚額頭？全球首例！成都歪臉大熊貓北俠「箍牙」 半年恢復健康不再漏奶有片｜全球唯一野生白色大熊貓近況曝光！9歲左右體態健碩極罕見大熊貓界頂流「花花」先被指殘疾後改口唐氏症 旅行社緊急致歉