泰國水災蔓延25府及曼谷全市　22萬戶受災逾8死

泰國防災減災廳通報，全國25個府及曼谷全部50個區水災持續，累計逾22.6萬戶受災，並錄得8人死亡。



據泰國《國家報》（The Nation）9月27日報道，截至當日早上6時，25府水災波及128個縣、587個鄉及2,500條村，17.48萬戶即54.5萬人受災；曼谷另有約5.2萬戶受影響。死亡個案方面，沙繳府5人、莊他武里府2人、北標府1人。

2026年9月27日，泰國曼谷，暴雨中，一名兒童坐在塑膠盆裏，由其他人拉著穿過被洪水淹沒的地區。（Reuters）

防災減災廳指，水災成因是暴雨加上北部洪水南流入中部地區，令當地積水增加。北欖府受災戶數最多、達12.47萬戶，惟水位已開始退卻；大城府約1.4萬戶受災且水位仍升，素攀府及巴吞他尼府等水位亦上升；沙繳府水位持續上漲，莊他武里府及北標府則正退卻。

防災減災廳廳長泰拉帕（Teerapat Kachamat）稱，官員及地方機構正以機器加快排洪，協助居民搬移財物、照顧弱勢人士及向災民發放物資；救災隊伍亦正評估損失，以便按準則發放援助，佛統府及猜也蓬府的評估尚未完成。