泰國暴雨淹沒農場　4條兩米巨鱷趁亂逃脫　村民嚇壞急爬樹保命

泰國沙繳府（Sa Kaeo）近日遭逢嚴重洪災，多條主要公路因積水過深被迫中斷。雪上加霜的是，當地一座農場因洪水淹沒，竟有4條各長達2米的巨型鱷魚趁亂逃脫，在淹水區內到處遊蕩。驚恐的村民為了躲避猛獸襲擊，被迫爬上大樹避難，場面相當驚險。



巨鱷出沒靠水域！居民嚇壞「爬樹保命」

根據泰國媒體報道，事發地點位於沙繳府考察甘縣（Khao Chakan）第六村附近。洪水氾濫之際，數名村民意外在水域中發現這4條體型龐大的鱷魚，嚇得顧不得淹水，連忙攀爬至附近的大樹上高聲求救。

+ 1

救援單位獲報後已緊急趕赴現場，一邊協調各方人力搜救受困樹上的村民，一邊對周邊區域展開圍捕行動，設法追查鱷魚的下落。官方特別警告附近民眾絕不可自行下水、靠近或試圖抓捕、驅趕鱷魚，務必待在安全高處，等待專業人員確認安全。

多條幹道癱瘓 官方呼籲勿強行涉水

除了鱷魚逃脫危機，洪患也導致沙繳府多條主要公路與泰柬邊境交界路段積水嚴重，部分路段已全面禁止車輛通行。

當局呼籲駕駛人切勿強行涉水，並隨時關注官方發布的最新通告。相關部門目前正嚴密監控水情發展，同時加強排查周邊養殖場，防止再有其他危險野生動物逃逸。

延伸閱讀：名古屋暴雨釀災 日本上班族照常返工震驚網民 沒颱風假原因曝光

+ 9

延伸閱讀：

暴雨狂炸！男如廁一半連人帶「流動廁所」遭沖走 漂流畫面瘋傳

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】