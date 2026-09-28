泰國暴雨淹沒農場 4條兩米巨鱷趁亂逃脫 村民嚇壞急爬樹保命
撰文：TVBS新聞網
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泰國沙繳府（Sa Kaeo）近日遭逢嚴重洪災，多條主要公路因積水過深被迫中斷。雪上加霜的是，當地一座農場因洪水淹沒，竟有4條各長達2米的巨型鱷魚趁亂逃脫，在淹水區內到處遊蕩。驚恐的村民為了躲避猛獸襲擊，被迫爬上大樹避難，場面相當驚險。
巨鱷出沒靠水域！居民嚇壞「爬樹保命」
根據泰國媒體報道，事發地點位於沙繳府考察甘縣（Khao Chakan）第六村附近。洪水氾濫之際，數名村民意外在水域中發現這4條體型龐大的鱷魚，嚇得顧不得淹水，連忙攀爬至附近的大樹上高聲求救。
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救援單位獲報後已緊急趕赴現場，一邊協調各方人力搜救受困樹上的村民，一邊對周邊區域展開圍捕行動，設法追查鱷魚的下落。官方特別警告附近民眾絕不可自行下水、靠近或試圖抓捕、驅趕鱷魚，務必待在安全高處，等待專業人員確認安全。
多條幹道癱瘓 官方呼籲勿強行涉水
除了鱷魚逃脫危機，洪患也導致沙繳府多條主要公路與泰柬邊境交界路段積水嚴重，部分路段已全面禁止車輛通行。
當局呼籲駕駛人切勿強行涉水，並隨時關注官方發布的最新通告。相關部門目前正嚴密監控水情發展，同時加強排查周邊養殖場，防止再有其他危險野生動物逃逸。
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