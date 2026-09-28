曼谷暴雨水浸街　男子騎水上電單車漂移擺拍　網轟：拿苦難換流量

泰國曼谷近期遭逢暴雨、多處道路嚴重積水。9月27日，在新碧武里路（New Phetchaburi Road）淹水災區，有一名男子騎著水上電單車在積水道路上高速穿梭，原本受災居民以為是救援團隊前來協助，不料仔細一看，該男子竟帶了一整組攝影團隊在現場拍攝影音內容，引發網路撻伐。



「別人的苦難不是你的背景板！」 民眾發文痛批

現場誇張影片立刻引來民眾不滿。網友於Facebook上寫道，受災居民正在努力應對上升的水位與財物損失，原本見到水上電單車以為有人伸出援手，沒想到對方竟是為了流量而來。

泰國曼谷近期遭逢暴雨，一名男子竟在曼谷淹水區騎著水上電單車「擺拍」。（IG@straits_times）

該男子帶了一整組攝影團隊在現場拍攝：

該男子竟帶了一整組攝影團隊在現場拍攝「這真的一點都不酷！」他痛批：「這些都是別人的苦難與不幸，這不是一個好榜樣，更是不應該做的事。」

水上電單車掀起浪湧加劇災情 網轟：二次傷害

影片曝光後，迅速在泰國社群平台掀起集體公憤。許多網友指出，水上電單車在淹水街道上快速行駛，所產生的強烈浪湧極可能推擠積水灌入沿街店家與民宅，甚至對徒步涉水的居民造成實質危險與財產二次傷害。

（編按：泰國警方28日拘捕兩名28歲涉案男子，並起訴阻塞交通，以及使他人感到難堪、尷尬或羞辱的方式罪。疑犯聲稱他們原意是希望為受到水災影響的民眾帶來歡樂，其中一名疑犯則表示，自己在海外留學，對泰國文化並不熟悉。）

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