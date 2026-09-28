習近平訪美｜中方減免美國農產品關稅　核心進口品大豆榜上無名

中美元首峰會落幕後，啟動新一輪關稅互惠調整。中國商務部9月28日公布對美農產品關稅減免清單，落實雙邊貿易共識。本次減稅覆蓋多類美國農產品，卻將核心進口品大豆排除在外。



清單顯示，中國將下調美國玉米、小麥、肉類、乳製品、高粱和植物油等產品關稅。路透社計算，相關產品貿易額在2024年約為170億美元，基本匹配雙方此前採購承諾。

不過，美國大豆仍維持10%額外關稅，貿易商表示該稅率壓縮私營企業進口空間，即便國企擴大採購，美大豆價格競爭力依然偏弱。

2025年10月14日，一台收割機在美國肯塔基州馬里恩收割大豆。（GettyImages）

「胡同研究」（Hutong Research）創辦人馮楚誠指出，大豆雖非傳統敏感商品，卻具備極高政治戰略價值。報道分析，保留對大豆的關稅可作為中方制衡美方的談判籌碼。報道指，中方已採購超1200萬噸美國大豆，已完成近半的美國大豆採購承諾。

目前，中美已敲定成立貿易委員會，首要工作是推動雙方各300億美元產品互惠降稅，以平衡貿易往來、降低摩擦風險。