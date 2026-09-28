美媒：中國政府正考慮讓阿里巴巴字節跳動等採購英偉達新晶片

路透社引述美媒The Information報道，有知情人士指中國政府已釋放信號，正考慮允許阿里巴巴和字節跳動等中國科技企業採購美國人工智能（AI）巨頭英偉達（Nvidai）的新款RTX Pro 5500晶片。



報道指，中國工信部最近要求一些公司彙報其購買這款本月發佈的高端圖形處理器晶片的計畫，包括採購晶片數量、晶片用途等事項。工信部已告知部分公司，當局打算批准相關採購。部分業內高層預計，這一新款RTX Pro 5500晶片或可不受美國對先進晶片的出口限制。

由於安全問題、中美AI競爭等一系列問題，導致中美關係陷入緊張，英偉達向中國銷售晶片近年既面臨美國的出口限制，同時受到北京方面的限制。

近日，美國政府取消了對部分英偉達晶片的出口限制，惟多僅限於銷量較小的較老一代晶片。

中國杭州西溪，阿里巴巴集團企業園區。（阿里巴巴官網）

英偉達發言人回應路透社詢問時稱：「美國企業持續面對已過時的美國出口管制措施，涵蓋近5年前發佈遊戲產品。中國方面也對美國進口產品實施限制。」

英偉達上月底透露，最近一個季度已向中國客戶出售少量H200晶片，但實際出貨量仍低於美國政府批准的許可上限。