中國商務部談論中美經貿磋商成果　同意加強貿易、對等調低關稅

中國國家主席習近平日前國事訪問美國，兩國均表示在經貿及人工智能（AI）等議題取得成果。商務部美洲大洋洲司（簡稱美大司）負責人9月28日解讀第八輪中美經貿磋商成果，當中包括同意降低關稅、加強在投資問題及AI等方面上合作。



商務部表示，中美雙方同意在中美經貿磋商機制項下建立中美貿易理事會，主要任務是加強雙邊貿易。兩國經貿團隊已就理事會的任務、架構、職責、磋商安排等達成共識，其後將公布細節。貿易理事會將首先討論「300億對300億」對等降稅框架，以期達成共識。農業工作組將根據該理事會框架下設立，並將考慮改善雙邊貿易的其他安排。

2026年9月25日，習近平與特朗普在白宮茶敘。（Reuters）

中美同意各自對等下調300億美元產品關稅

中美雙方同意以對等方式，降低自對方進口的規模約300億美元產品的關稅，其中各自約90%產品的關稅將降至最惠國稅率水平。雙方將在按照各自國內法律履行相關程序後，同步實施降稅安排，相關細節將後續公布。

中美貿易：圖為2018年4月4日，鏡頭下在美國加州長灘港J碼頭待處理的貨櫃。（Reuters）

另外中方自美國進口煤炭關稅將納入「300億對300億」對等降稅框架，為中方在2027和2028年每年自美進口煤炭鋪路。

商討農產品雙向市場准入

商務部提到，中美兩國經貿團隊今年5月就推動解決雙方部分農產品非關稅壁壘和市場准入問題達成連串積極共識，並原則同意將相關產品納入「300億對300億」對等降稅框架，其後雙方圍繞農業議題開展專業務實的磋商。

而在此背景下，雙方同意在中美貿易理事會下設立農業工作組，由中國商務部和美國貿易代表辦公室共同牽頭，兩國相關監管機構參與。工作組將圍繞農產品雙向市場准入、監管等問題進行討論。雙方同意在2026年年底前舉行工作組第一次會議。中方將通過工作組會議繼續推動美方解決中方農業領域關切。

圖為美國艾奧瓦州一處種植大豆的農民。（新華社）

中美兩國經過磋商後，同意在中美經貿磋商機制項下建立中美投資理事會。理事會將為雙方設立溝通平台機制。中美經貿團隊將圍繞潛在投資機遇，以及投資障礙展開常態對話，在符合兩國各自法律和監管要求的前提下，提升政策透明度和可預期性，回應企業合理關切。

中美建立AI事件溝通渠道

另外中美經貿團隊在最新一輪的磋商中同意，在中美經貿磋商機制下，中國副總理何立峰與美國財長貝森特（Scott Bessent）作為中美各自牽頭人建立人工智能對話，並進行首次對話，交流人工智能相關風險和惠益。雙方約定在今年11月底前舉行下一次對話，並同意建立人工智能事件的溝通渠道。

圖為2026年9月23日，貝森特再與何立峰會面。（X@SecScottBessent）

討論延長暫停關稅措施及增加直航班次

商務部亦提到，中美兩國於2025年10月在吉隆坡就解決各自關切的經貿問題達成聯合安排，將雙方各自部分關稅和非關稅措施暫停實施至2026年11月10日。在最新一次經貿磋商中，雙方同意在將吉隆坡經貿磋商聯合安排延期至2027年1月10日的基礎上，繼續積極探討這一事項，旨在達成雙方同意的解決方案。

中方同時指出，中美間客運航班對促進兩國人員往來、人文交流和經貿合作具有重要作用。兩國在今次磋商中討論增加直航客運航班問題，同意就增加中美航班及相關事宜保持溝通。