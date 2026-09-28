習近平訪美未談及汽車　日媒：中國電動車進軍美國幾乎已成定局

中美元首峰會落幕，儘管汽車未成為會談重點、也未達成開放中國電動車進入美國市場的相關協議，但日媒《日經中文網》9月28日綜合產業趨勢與各方研判指出，中國電動車登陸美國市場幾乎成定局，美國車界已提前展開應對佈局。



報道指出，當前美國對中國整車維持超100%關稅，加上網聯軟件限制，中國車輛實質被擋在美國市場外。因此，會談前業界普遍猜測，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會把汽車當作與中方談判的籌碼，惟峰會全程未提及相關內容，比亞迪等中企高層赴美亦未參與白宮國宴。

2026年9月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，右二）在華盛頓白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平（左二）。（X@WhiteHouse）

儘管如此，美國福特汽車製造商福特（Ford）率先備戰，坦言無法長期將中國車企擋於美國市場外，並與吉利在歐洲成立合資企業，提前適配競爭格局。與此同時，日本車企亦憂慮一旦中國車企進軍美國，將憑藉價格優勢衝擊市場份額。

據GlobalData數據，2021年中國汽車全球市佔率為15%，預計2026年增至24%；中國汽車出口量有望在2026年首次突破1000萬輛。目前，多家美、日、歐主流車企及六大汽車行業協會聯名呼籲封鎖中國網聯汽車，要求立法永久禁止進入美國市場。

比亞迪新能源汽車製造廠。（BYD官網）

分析人士認為，面對美國國會、鷹派勢力及汽車產業聯盟的強大阻力，短期內難放鬆限令，但中國汽車進入美國市場只是時間問題。