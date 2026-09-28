SpaceX星艦進行首次入軌飛行測試 擬部署26個Starlink衛星
撰文：林嘉敏
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SpaceX計劃在北美中部時間9月28日上午7時15分（本港28日晚8時15分）於德州「星基地」進行星艦的第14次試飛，首次試圖將目前全球最大的火箭送入地球軌道，繞行約6圈並部署可持續運作的Starlink衛星。
據計劃，任務耗時不足10小時，升空後，「超重型」（Super Heavy）助推器將完成分離與返程點火，隨後墜入墨西哥灣。星艦則進入預定軌道，距離地表約170英里（約273公里），最高時速可達17500英里（時速約2.8萬公里）。
不同於過往僅投放模擬器或測試衛星，本次星艦將在升空約34分鐘後，釋放26顆「星鏈V3」（Starlink V3）商用衛星進入軌道，完成6圈繞地飛行後結束任務，墜落在智利以西的太平洋。
同時，該試飛任務設有多層安全中止機制，一旦出現異樣可隨時提前脫軌濺海。據美媒報道，該發射計劃若成功，將標誌星艦從技術測試逐步轉向商業運營。
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