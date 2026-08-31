SpaceX成功將NASA羅曼望遠鏡送入太空　探索暗物質能量之謎

美國國家航空航天局（NASA）耗資43億美元（約337億港元）打造的羅曼太空望遠鏡（Roman Space Telescope），周日（8月30日）由太空探索技術公司SpaceX的「獵鷹重型」火箭送入太空，展開為期五年至10年的宇宙探索任務。



彭博社報道，羅曼太空望遠鏡當天從佛州卡納維拉爾角（Cape Canaveral）升空，之後將前往距離地球約160萬公里的軌道，最快今年12月開始觀測天空，首批科學圖像預計明年傳回。

羅曼望遠鏡的主要任務之一，是研究暗物質和暗能量。這兩種神秘成分被認為廣泛存在於宇宙，卻無法被直接觀測。科學家希望通過追蹤它們如何影響遙遠恆星和星系，進一步了解宇宙為何持續膨脹，以及現有物理理論是否遺漏了某些關鍵機制。

羅曼望遠鏡也將搜尋太陽系以外的系外行星，包括可能與地球相似的行星，為研究宇宙其他地方是否具備生命存在條件提供更多線索。

圖為NASA發布的羅曼望遠鏡在太空運行時的示意圖。（Reuters）

這台望遠鏡以美國天文學家南希·格雷斯·羅曼（Nancy Grace Roman）命名。她是NASA首任首席天文學家及首位女性高層主管，也因推動哈勃太空望遠鏡計劃而有「哈勃之母」之稱。

羅曼望遠鏡的主鏡大小與哈勃相近，但配備更先進的廣角相機，一次觀測的天空範圍可達哈勃的100倍，繪製天空的速度更快約1000倍。它主要利用紅外線觀測，還搭載日冕儀，可遮蔽恆星強光，以便捕捉附近恆星周圍極為微弱的行星影像。

本文獲《聯合早報》授權轉載

