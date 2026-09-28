美媒：挪威邊遠群島成俄羅斯「試金石」　測試北約集體防衛條約

美國政治新聞網站POLITICO25日報道，北極地區局勢日益緊張，俄羅斯正利用挪威屬下斯瓦巴群島（Svalbard）的特殊法律地位及脆弱的基礎設施，測試北約能否會真正履行北約第五條的集體防衛承諾。當地政府表示已準備好撤離計劃，以防局勢升級。



斯瓦爾巴群島距離挪威本土逾900公里，根據1920年的國際條約，挪威擁有該群島主權，但各國有權在當地開採資源。而島上的巴倫支堡鎮（Barentsburg）則由當時但蘇聯購入開採煤礦，現時仍由俄羅斯國企管理。

條約還規定，任何國家不得將群島用於軍事用途，令挪威和北約難以加強對該群島的防衛，也令該群島成為俄羅斯測試北約國家履行集體防衛承諾的潛在目標。

報道指，自2022年俄羅斯對烏克蘭發動進攻以來，俄羅斯在當地採取各種手段挑戰條約規定，包括宣布在周邊地區進行導彈演習、每年舉辦軍事遊行等，引發盟國憂慮。群島上主要挪威城鎮Longyearbyen的市長透露，當局已經做好局勢升級時的撤離方案。

有學者指出，俄羅斯可藉口當地俄國公民發生緊急事故，派出危機處理部隊，這類行動未必明確觸發北約共同防衛條款。

據路透社早前報道，英、美、挪威部隊今年春天更發現俄羅斯船隻在群島對開海域，秘密測試用於切割海底電纜的武器。挪威情報部門今年亦警告，克里姆林宮意圖擴大在該群島的行動。

不過，俄羅斯駐挪威大使柯爾丘諾夫（Nikolay Korchunov）則強調，俄方沒有質疑挪威的主權，並指責挪威推動北約在波羅的海至北極一帶軍事化。