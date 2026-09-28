瑞士公投否決加強中立　右翼提案遭7成選民投反對票

瑞士9月27日就加強中立國地位舉行公投，官方結果顯示，所有州及約70%選民均否決提案。瑞士外長卡西斯（Ignazio Cassis）表示，公投結果並非否定瑞士的中立地位，強調瑞士在過去、現在及將來，也將繼續保持中立。發起今次公投的右翼「瑞士人民黨」（Swiss People's Party，SVP）發表聲明，表示接受公投結果，無計劃採取進一步行動。



2024年1月14日，瑞士聯邦委員兼外長卡西斯（Ignazio Cassis）會見媒體。 （Reuters）

路透社報道，自1815年拿破崙戰爭結束以來，瑞士的中立地位已得到國際社會的承認，但政府如何落實中立，並沒有明文規定。瑞士人民黨表示，自瑞士制裁俄羅斯後，中立立場已被侵蝕。該黨提出，將定義更為嚴格的中立政策，正式寫入瑞士憲法，包括阻止瑞士實施非聯合國授權的制裁措施，以及只有在面臨威脅時，才能與北約（NATO）等聯盟合作。

瑞士聯邦統計局（Federal Statistical Office）的最終結果顯示，所有州和約70.1%的選民否決提案。外長卡西斯表示，該提案遭否決後，瑞士將能夠繼續根據具體情況，決定是否實施經濟制裁，並從而加強國家安全及與盟國合作。他強調，瑞士的安全也取決於鄰國和歐洲大陸的安全。

大多數政黨和瑞士政府亦反對該提案。綠黨、社會民主黨（SP）、中間黨（Centre Party）和自由民主黨（FDP），都對公投結果表示欣慰。