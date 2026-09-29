穆傑塔巴：伊朗已變得獨立強大　西方干涉事務的時代已永遠終結

伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）於9月28日發布聲明稱，敵人企圖恢復由西方列強干涉伊朗事務的時代，但那個時代已永遠終結，伊朗現已變得獨立、強大。當談及與美國的戰事時，他指美國已經遭受失敗，且伊朗正崛起成為全球強國。



圖為2026年3月9日，在伊朗首都德黑蘭，民眾上街集會支持新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

稱伊朗是「全球第四大超級大國」

真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）去世兩周年之際，穆傑塔巴發表了書面致辭。他對比了伊朗在1979年伊斯蘭革命勝利初期與當今的處境，指出伊朗過去僅擁有有限的自衛手段，但如今已具備了對抗敵人的能力，並在進步、獨立以及在伊斯蘭世界地位方面都取得了長足發展。

他表示，敵人渴望重現的過去時光，已經一去不復返，絕不會再重演。那些曾企圖主宰伊朗的勢力，如今不得不正視伊朗的軍事實力，與幾十年前相比，伊朗的國防能力已從根本上出現改變。

他在聲明中援引未具名的觀察人士說法，稱伊朗是「全球第四大超級大國」。他同時援引宗教信條稱，若按照「無懼生死捍衛真理」的宗教信仰標準，伊朗早已超越世俗物質指標，躍居為引領反霸權抗爭的「世界頭號強國」。

美伊關係：圖為2022年1月27日路透社製作的設計圖片，伊朗及美國的國旗被印在一張紙上。（Reuters）

稱美軍將被逐出阿拉伯海

穆傑塔巴表示，伊朗在最近的衝突中取得了勝利，並聲稱「好戰的霸權主義者」為逃避伊朗的打擊而尋求掩護，最終「乞求」伊朗停止對抗。

當談及霍爾木茲海峽局勢時，他指由於伊朗的軍事壓力，美國及其盟軍已被擊退到阿拉伯海以外，並揚言美國及其盟軍很快也會被逐出該海域。