美國施壓各國斷與伊朗商貿往來　佩澤希齊揚稱決不低頭

美國財政部官員伯克（Jonathan Burke）本月巡訪中東及歐洲，向伊朗的貿易夥伴發出警告：要麼與德黑蘭做生意，要麼與華盛頓做生意。



據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）9月25日報道，身為財政部恐怖主義融資事務助理部長的伯克兩周內會晤逾50個國家：阿曼一周內禁止與革命衛隊關係密切的馬漢航空（Mahan Air）飛航，周三起封殺所有伊朗航空公司；阿聯酋禁止伊朗國民銀行（Bank Melli Iran）當地分行處理涉伊朗交易，周四再禁伊朗航班；土耳其則取消馬漢航班及伊朗大型私營銀行梅拉特銀行（Bank Mellat）的牌照。

2026年9月23日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在美國紐約聯合國總部舉行的第81屆聯合國大會上發表演講。（Reuters）

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）本周在聯合國大會承認制裁隊伊朗人民造成苦痛，但稱伊朗人民的抵抗只會增加，決不低頭屈服。

海灣國家對德黑蘭戒心日增，令施壓更見成效：伊朗今年在戰爭中襲擊阿聯酋等國能源設施，革命衛隊持續襲擊霍爾木茲海峽一帶船隻，受伊朗支持的胡塞武裝又攻擊沙特石油設施。

惟馬漢航空仍可飛往中國及俄羅斯，而英國表明不再為在歐洲金融中心營運的伊朗銀行續期豁免，倫敦國民銀行分行牌照下月到期，或令德黑蘭再添壓力。