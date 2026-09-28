以色列大選將近 內塔尼亞胡據報密會阿聯酋總統
撰文：藺思含
出版：更新：
據路透社和以色列傳媒報道，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）27日秘密到訪阿聯酋首都阿布扎比（Abu Dhabi），與阿聯酋總統穆罕默德・阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）會面。
以色列第12頻道（Channel 12）引述消息人士報道，內塔尼亞胡於當日中午過後乘私人飛機出發，下午3時10分抵達，在當地逗留四小時。以色列總理辦公室及阿聯酋外交部暫未回應。
以色列《國土報》（Haaretz）本月報道，穆罕默德・阿勒納哈揚在2023年10月7日哈馬斯（Hamas）襲擊以色列前約十日，曾向內塔尼亞胡警告哈馬斯正在策劃大規模行動，但內塔尼亞胡未有把消息轉告情報部門及軍方。
內塔尼亞胡否認報道，並揚言起訴該報。阿聯酋拒絕評論《國土報》的報道，只表示兩國2020年建交以來一直保持「開放和直接的溝通渠道」。
美國《紐約時報》報道，內塔尼亞胡沒有把上述預警傳達給以色列安全機構和軍方，並在與安全部門官員的會議上反對針對哈馬斯高層發動軍事襲擊，原因是以方採取軍事行動可能會妨礙與沙特阿拉伯推進關係正常化。他當時認為，以沙有望很快建交。
以色列將於10月底舉行議會選舉，內塔尼亞胡正爭取連任，面臨艱難選戰。反對派將哈馬斯襲擊歸咎於政府的情報及保安漏洞，要求內塔尼亞胡對此負責。
內塔尼亞胡今年3月亦曾在阿聯酋與穆罕默德・阿勒納哈揚會面，阿聯酋當時則否認。第12頻道報稱，阿聯酋官員原本要求保密，但內塔尼亞胡其後公開行程，令阿方不滿，引發雙邊外交緊張。
內塔尼亞胡聯合國演說 逾百示威者被捕：「全世界都在看着」怒罵英法等國 內塔尼亞胡給出今年聯合國大會最猛演說 也最尷尬內塔尼亞胡聯合國大會演說 現場最少數十代表離場抗議｜有片內塔尼亞胡：哈馬斯解除武裝前不會撤出加沙 擬撤離巴勒斯坦人