以色列大選將近　內塔尼亞胡據報密會阿聯酋總統

據路透社和以色列傳媒報道，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）27日秘密到訪阿聯酋首都阿布扎比（Abu Dhabi），與阿聯酋總統穆罕默德・阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）會面。



以色列第12頻道（Channel 12）引述消息人士報道，內塔尼亞胡於當日中午過後乘私人飛機出發，下午3時10分抵達，在當地逗留四小時。以色列總理辦公室及阿聯酋外交部暫未回應。

以色列《國土報》（Haaretz）本月報道，穆罕默德・阿勒納哈揚在2023年10月7日哈馬斯（Hamas）襲擊以色列前約十日，曾向內塔尼亞胡警告哈馬斯正在策劃大規模行動，但內塔尼亞胡未有把消息轉告情報部門及軍方。

內塔尼亞胡否認報道，並揚言起訴該報。阿聯酋拒絕評論《國土報》的報道，只表示兩國2020年建交以來一直保持「開放和直接的溝通渠道」。

2026年7月16日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu)）在耶路撒冷出席國會會議。（Reuters）

美國《紐約時報》報道，內塔尼亞胡沒有把上述預警傳達給以色列安全機構和軍方，並在與安全部門官員的會議上反對針對哈馬斯高層發動軍事襲擊，原因是以方採取軍事行動可能會妨礙與沙特阿拉伯推進關係正常化。他當時認為，以沙有望很快建交。

以色列將於10月底舉行議會選舉，內塔尼亞胡正爭取連任，面臨艱難選戰。反對派將哈馬斯襲擊歸咎於政府的情報及保安漏洞，要求內塔尼亞胡對此負責。

內塔尼亞胡今年3月亦曾在阿聯酋與穆罕默德・阿勒納哈揚會面，阿聯酋當時則否認。第12頻道報稱，阿聯酋官員原本要求保密，但內塔尼亞胡其後公開行程，令阿方不滿，引發雙邊外交緊張。