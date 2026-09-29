英國5人涉圖恐襲美軍基地　警方：獲准保釋但續受調查

英國警方9月27日逮捕5名男子，指他們涉嫌觸犯爆炸品罪及準備恐怖主義活動，目標疑為英格蘭西南部美軍使用的皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）。英國反恐警察（Counter Terrorism Policing）於28日公布，5名涉案男子均為居住在倫敦的20多歲英國公民，目前已獲准保釋，但行動與通訊受到嚴格限制，全案仍在深入調查中。



2026年9月28日，英國多份報紙以頭版報道，皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）附近前一天有5名男子被捕，他們涉嫌觸犯爆炸品罪及準備恐怖主義活動。（Reuters）

路透社報道，英國反恐警察表示，經過廣泛訊問和調查，被捕的5名男子已於28日下午獲得保釋。但當局強調，這並不意味調查已經結束，他們之後的行動及與他人接觸，都將受到嚴格限制，當局仍在對他們進行多方面調查。

警方尚未公布5人的姓名、職業及更多背景，也沒有確認其作案動機，以及是否與伊朗或其他外國勢力存在聯繫。

英國警方9月27日公布，英格蘭西南部美軍使用的皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）附近發生「重大事故」，5名男子涉嫌觸犯爆炸品罪及準備恐怖主義活動而被捕。圖為社交平台流傳疑犯被捕畫面。（X圖片）

警方表示，對於外界揣測伊朗或是幕後黑手，警方對此持開放態度，正循不同可能性調查，包括事件是否涉及受外國政府指使，又或涉及代理人及個別極端分子。

不過，伊朗駐英國大使館同日發表聲明，譴責部份英國個人和媒體發布「毫無根據的惡意猜測」，試圖將伊朗與這次被捕的5名疑犯聯繫起來。

2026年9月28日，英國當局繼續在皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）附近加強戒備。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於27日表示，今次逮捕屬美英合作，指疑犯本想對基地造成重大破壞，當局的調查監視已經有一段時間。