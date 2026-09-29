SpaceX星艦第14次試飛　首度成功進入地球軌道

美國太空探索技術公司SpaceX旗下重型運載火箭「星艦」（Starship），於9月28日進行第14次試飛，雖然期間一台引擎提前熄火，但仍首次成功進入地球軌道，並將26顆新一代「星鏈」（Starlink）V3衛星送入軌道。不過，試飛任務較原計劃提前結束。



新華社報道，於美國中部時間28日上午約7時48分，「星艦」從位於德州南部的發射基地升空。此後，火箭第一級「超級重型」助推器在墨西哥灣附近海域受控濺落。第二級「星艦」飛船進入地球軌道，並將26顆新一代「星鏈」V3衛星送入軌道。

按原計劃，此次任務應持續約10小時、圍繞地球飛行約6圈。不過，隨後基於安全考量，飛船在軌道飛行約3小時、僅繞行地球2圈後，便提前結束任務，其後濺落到太平洋海域。

據該公司介紹，此前「星艦」13次試飛均為亞軌道飛行，此次任務首次實現地球軌道飛行，被視為「星艦」向完全、快速重複使用的目標邁出重要一步。