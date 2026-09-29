歐盟官員促成員國為紅海護航行動增派軍艦　應對地區威脅加劇

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）9月28日呼籲成員國為歐盟​​在紅海的軍事護航行動ASPIDES提供更多軍艦，以應對該地區日益嚴峻的安全威脅。卡拉斯上週就曾表示，紅海地區的攻擊事件正影響歐洲利益及全球經濟，並呼籲為該護航行動增派海上和空中力量。



路透社報道，卡拉斯周一在布魯塞爾出席歐盟國防部長會議時對記者表示，她尚未收到成員國關於提供額外支持的明確承諾，因此敦促各國為該行動做出更多貢獻。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

卡拉斯上週曾指，為應對該地區日益嚴峻的威脅，ASPIDES行動需要更多的海軍和空中力量。她提到，最初的評估顯示該行動至少需要10艘艦船，並形容當前的安全局勢更為嚴峻。歐洲外交官告訴路透社，目前約有6艘軍艦已參與這項任務。

針對胡塞武裝對國際航運的頻繁攻擊，歐盟於2024年2月啟動名為EUNAVFOR ASPIDES的防禦性海上安全行動，旨在維護航行自由並保護紅海及周邊海域的商船。

圖為2026年2月15日，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）出席出席慕尼黑安全會議（MSC）。（Reuters）

目前任務授權已延長至2027年2月，任務範圍亦擴大至收集並分享關鍵海底基礎設施可疑活動的資訊、培訓東非小國吉布提（Djibouti）海上力量，以及與也門海岸防衛隊合作。