《紐約時報》高層加州遭槍殺　76歲華裔岳父母涉謀殺被捕

外媒9月28日報道，美國《紐約時報》遊戲部門高層麥金西（Jonathan McKinsey）於26日在加州遭槍殺，其76歲華裔岳父Shouyong Zhang及岳母Shili Chen涉案被捕。警方並未透露犯案動機，麥金西此前與妻子Candice Jang已分居，婚姻關係緊張，兩人正就子女監護權、家庭暴力等相關事宜對簿公堂。



綜合《紐約時報》等外媒報道，40歲的麥金西26日於下午3時左右，被發現倒斃於加州都柏林市（Dublin, California）一個公園的停車場內，身上有多處槍傷。

目擊者Assad Razawi表示，他聽到公園附近傳出五、六聲槍響後，見到麥金西倒在停車場，另一名男子和一名女子則平靜地離開現場；與此同時，一名當地警員駕車經過，同樣看到麥金西躺在地上，便停車查看。

目擊者其後指引警員找到涉事男女，警方後來確認兩人是麥金西的岳父及岳母。他們因涉謀殺被捕，警方正對案件進行調查。他們預計將於30日出庭受審。

2026年9月26日，美國《紐約時報》遊戲部門高層麥金西（Jonathan McKinsey）在加州遭槍殺。圖為死者麥金西。（linkedin截圖）

《紐約時報》發言人已確認，麥金西是該報遊戲部門的工程總監，他於2023年加入《紐約時報》前，曾就職於多間科技公司。

據法庭文件，麥金西此前正與妻子爭奪子女監護權，後者曾針對麥金西向法庭申請涉及其子女的家庭暴力臨時禁制令，而麥金西去年12月也聲稱其本人遭妻家暴而提出禁制令，並於同月提出離婚，聽證會原定下月舉行。