美國殺3子女案陪審團僵持致審判無效　當地激辯母親受害或有罪

美國馬薩諸塞州36歲護士克蘭西（Lindsay Clancy）被控勒死三名年幼子女的案件，陪審團商議40小時仍無法達成一致裁決，法官宣布審判無效。案件觸發全美激辯，她究竟是產後精神病下的受害者，還是蓄意殺子的罪犯。



英國廣播公司（BBC）報道，克蘭西被控在家中勒死5歲女兒科拉（Cora）、3歲兒子道森（Dawson）及8個月大兒子卡蘭（Callan），其後從二樓跳下，導致下半身癱瘓。

辯方律師主張，克蘭西案發時患有嚴重的產後精神病（postpartum psychosis），出現幻覺及妄想，不應承擔刑事責任。檢方則指控她是有預謀、精心計算的謀殺。

案件連日吸引大批支持者到法庭外聲援，數十名身穿粉紅色衣服的女性高舉標語，認為克蘭西是美國醫療系統失敗的受害者，應接受治療而非監禁，但也有另一批人聚集，高舉寫有「一級謀殺」及「殺童」的標語，要求她為孩子討回公道。

（FB@Lindsay Marie Clancy）

65歲的德賴斯代爾（Maryanne Drysdale）與28歲女兒一同到庭支持克蘭西，但她三名成年兒子完全反對。

德賴斯代爾稱：「對他們來說非黑即白，她殺死了孩子，就是這麼簡單。同一屋簷下，為何我們想法如此不同？」

曾為克蘭西治療五個月的圖夫茨（Jennifer Tufts）作供指，她並未出現精神病症狀。

精神科醫生麥克（Avram Mack）更稱，美國精神醫學學會並不承認「產後精神病」為正式診斷。

支持者梅里爾（Melissa Merrill）曾在同一間醫院接受產後治療，她向BBC表示：「我在她身上看到自己——一個有過自殺念頭的媽媽。」

她形容克蘭西是「一個悲傷、被打敗的女人」。但來自德州、育有四名子女的拉塞爾（Nicole Russell）強烈反對「有毒的同理心」。

她強調克蘭西「不能成為艱難母性的代表人物，因為數百萬母親經歷各種苦難，也不會傷害自己的孩子」。