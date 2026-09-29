韓軍公布非軍事區爆炸事件初步調查結果　稱極可能由朝鮮地雷引發

韓國聯合參謀本部副參謀長權大元（音譯）9月28日舉行簡報會，公布上周一於西部戰線非軍事區爆炸事故階段性調查結果。他表示，該爆炸事故極可能由朝鮮軍方埋設的地雷引發。韓軍表示，一旦最終確認該地雷由朝鮮埋設，將採取「相應措施」。



韓聯社報道，權大元在發布階段性調查結果時解釋，根據現場發現的彈坑及火焰形態、相關陳述以及士兵受傷情況等因素判斷，爆炸不太可能是由韓方地雷引起的。

據悉，爆炸發生區域並無韓軍埋設地雷的紀錄，而該區域附近曾在2025年9月發現朝軍埋設地雷的痕跡。而且，韓國國立科學調查研究院在受傷士兵的裝備上檢測出TNT和棕色異物，沒有發現鐵質碎片，這與韓國軍方的地雷特徵不符。

該次爆炸發生在距離軍事分界線（MDL）以南約10米處，且靠近一處地形有變動的區域，該區域被懷疑是朝鮮軍隊近期埋設地雷的地點。目前，韓國軍方和聯合國軍司令部正在進行聯合調查，最終結果將在共同評估後公布。