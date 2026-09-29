Anthropic招股書首曝光　去年營收增12倍惟仍虧損高達3295億元

路透社9月29日報道，根據看到的Anthropic招股書顯示，該公司雖在2025年的營收成長12倍達到近46億美元（約361億港元），惟淨虧損卻仍高達420億美元（約3295億港元）。為了維持競爭力，Anthropic計劃在明年投入5,180億美元（約4.06萬億港元）用於雲端服務、算力和基礎設施建設。



報道指，Anthropic的IPO預計推遲到11月美國中期選舉之後，目標估值可能超過2萬億美元（約15.69萬億港元）。該公司去年在算力和基礎設施上投入73.3億美元（約575億港元），較2024年增長三倍，佔其126.5億美元（約992億港元）總營運支出的半數以上。

至於420億美元的淨虧損，當中包含了一項約340億美元的會計費用，費用反映那些最終可能轉換為Anthropic股份的融資估值的增加，而非公司在日常運營中實際支出的資金。

2026年9月15日，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）在美國加州三藩市舉行的Dreamforce 2026峰會上發表演講。（Reuters）

Anthropic表示，去年有近四分之一的營收僅來自兩大客戶。作為風險因素之一，公司警告稱，其許多最大客戶並未簽訂長期合同，可能會削減或停止支出。

Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）曾呼籲全球AI界現今模型的發展步伐。但為抗衡OpenAI發布GPT-6 Astra後形成的強勁勢頭，Anthropic還是在上週推出了全新的Opus 5.5模型。

Anthropic最大對手的OpenAI已於6月秘密提交IPO申請，並預計將在2027年初上市。