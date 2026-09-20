菲律賓高中槍擊案釀3死8傷　16歲槍手疑受暗網煽動偷槍行兇

菲律賓南部一所高中星期五發生槍擊案後，菲律賓內政部及教育部星期六（9月19日）證實，16歲槍手生前極度沉迷暗網（dark web）和極度暴力網絡群組「真實罪案」，並在暗網力量的蠱惑和驅使下，撬開父親的保險箱偷取槍枝到校園行兇。



這起發生在南部哥打巴托省邦加鎮（Banga）一所高中的槍擊案共造成三死八傷，死者包括槍手。邦加鎮政府官員說，其中一名傷者傷勢嚴重，目前在加護病房救治。另外三名傷者已經出院，另有三人被轉送到私人醫院。

菲律賓教育部長安加拉（Juan Edgardo Angara）表明，將尋求信息與通信技術部以及內政與地方政府部協助調查，槍手是否受到網絡群組「真實罪案」的影響。

安加拉說，他看過槍手留下的一些文字，內容顯示他似乎並不想真的展開行動。「他知道自己即將要做的事是錯的，但似乎有人說服他這麼做。」

菲律賓國家警察總長Jose Nartatez Jr.透露，記錄顯示，槍手頻繁參與社交媒體和互聯網活動，所瀏覽的內容顯示暴力活動。

2026年9月14日，菲律賓南哥打巴托省邦加鎮（Banga）一所高中的槍擊案共造成三死七傷，現場正在撤離人群。（影片截圖）

由於這是今年第三起造成多人死亡的校園槍擊案，教育部計劃推出更嚴格的校園安全措施。

安加拉說，教育部已購買更多金屬探測器，但沒有說明這些設備何時會分發到學校。此外，教育部也在研究如何改善學生的心理健康，並正在招聘更多學校輔導員助理。

文章獲《聯合早報》授權轉載

