英國5男涉圖恐襲美軍基地　魯比奧：明顯涉及國外勢力

英國警方9月27日宣布，英格蘭西南部美軍使用的皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）附近發生「重大事故」，逮捕5名涉嫌觸犯爆炸品罪及準備恐怖主義活動的英國男子。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示該事件「明顯涉及國外勢力」，並感謝英國政府的合作。



魯比奧稱：「在英國發生的、或幾乎發生的、或可能發生的事件都是非常嚴重的情況，這顯然與國外勢力有關，我現在還不方便透露更多細節。」

據路透社報道，5名涉事男子均為二十餘歲、居住在倫敦的英國公民，於周一獲准保釋，惟警方表示調查未完，正追查是否有代表外國政府的個人參與。

英國警方9月27日公布，英格蘭西南部美軍使用的皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）附近發生「重大事故」，5名男子涉嫌觸犯爆炸品罪及準備恐怖主義活動而被捕。圖為社交平台流傳疑犯被捕畫面。（X圖片）

此前，美軍曾利用該基地襲擊伊朗。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對此評價為「可能」與伊朗有關，伊朗方面則否認相關指控。目前，軍基地周邊仍設大範圍的警戒線，周日疏散的85戶居民已獲准返回家園。