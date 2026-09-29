韓防長：朝鮮為非軍事區爆炸案責任方　首爾將採取應對措施

韓國新任國防部長姜信哲（Kang Shin-chul）9月29日對朝韓邊境非軍事區（DMZ）爆炸一事作出回應，稱朝鮮為責任方，並違反朝鮮戰爭停戰協定，首爾將作出回應。



姜信哲向國會委員會表示，地雷疑為朝鮮在軍事分界線（MDL）附近進行邊防工程的一部分，責任在朝方，韓國軍方將分階段採取應對措施。

他又質疑朝方是否明知韓軍可能進入該區仍埋設地雷，並表示首爾方面將敦促朝方進行對話，共同核實事實。

2022年7月19日，在朝韓非軍事區（DMZ）內的板門店停戰村附近，一面朝鮮國旗正隨風飄揚。（Reuters）

韓國聯合參謀本部與聯合國軍司令部（United Nations Command）共同調查後發現，在爆炸地點附近發現一枚朝鮮製造的樹脂傷人地雷。

韓軍亦有士兵在2015年亦因朝鮮地雷受傷，隨後首爾恢復在非軍事區進行反朝鮮廣播，引發了一場軍事對峙，最終以朝韓高層達成協議而告終。

有專家分析指，該爆炸正值總統李在明推動朝鮮重返對話之際，或令對話努力複雜化。