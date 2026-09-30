摩洛哥誕第一名女首相　曼蘇里受命組閣

摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）9月29日任命曼蘇里（Fatima Ezzahra El Mansouri）為該國首位女首相，其所屬自由中間派「真實與現代黨」（PAM）在9月23日議會選舉中勝出。國王已要求她組建新政府。



路透社報道，曼蘇里是律師，曾任住房大臣及馬拉喀什（Marrakech）市長。她將領導組閣談判，並提交內閣名單供國王批准。摩洛哥為君主立憲制，國王在外交、國防及宗教等關鍵戰略領域仍掌握廣泛主導權；憲法規定，國王從眾議院取得最多議席的政黨中任命政府首腦。

2023年9月12日，摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）探望傷者。（路透社）

「真實與現代黨」2008年由國王顧問創立，主張社會現代化及世俗傾向，以抗衡伊斯蘭主義的正義與發展黨（PJD）。今次選舉PAM獲97席，執政聯盟夥伴全國獨立人士聯盟（RNI）獲66席，保守民族主義獨立黨（Istiqlal）獲65席，PJD獲54席。投票率由五年前約50%降至約38%。

曼蘇里表示，組閣談判沒有「紅線」，「我們已翻開新一頁」。新政府將監督摩洛哥與葡萄牙、西班牙合辦2030年世界盃的最後階段籌備工作，該計劃耗資200億美元，同時推行經濟政策回應青年不滿。PJD前首相本基蘭（Abdelilah Benkirane）稱，該黨將留在反對派。