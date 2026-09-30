特朗普與科技高層簽署AI安全協議　擬設10人委員會協助監督業界

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月29日在白宮舉行的午餐會後向記者表示，包括Meta、Google、Nvidia在內的科技界高層已簽署一份關於AI「具有道德約束力」的安全協議。當中，特朗普提議組成一個10人委員會來協助監督AI產業。



美國《政治報》（Politico）報道，根據白宮分享的協議文本，簽署的文件鼓勵企業「實施強而有力的內部控制」，以監測AI模型在訓練過程中的能力，並授權內部團隊確保模型不會進行非預期的入侵活動。

2026年9月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮東廳與科技領袖共進午餐後，向媒體發表演講。（Reuters）

該文件還鼓勵企業與獨立的外部審計機構合作，評估針對先進模型的控制措施是否如預期運作，並指定一個獨立委員會來監督並接收審計報告。

特朗普表示，「全球最重要的人物簽署了這份文件，作為總統，我也簽了字。這確實是一種保護措施。」他還稱，儘管愈多事件顯示部分最先進的AI系統突破了測試環境併入侵私營企業及政府資料庫，但他得到的保證是，各企業正在為其模型設置適當的防護措施。

2026年9月29日，在白宮東廳舉行午餐會後，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）對媒體發表演講，美國總統特朗普（Donald Trump）站在他身旁。（Reuters）

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）稱，「這並不是說這是我們唯一要做的舉措。這只是一個開端，也是整個行業能夠達成共識的一項協議。」