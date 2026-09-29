特朗普宣布1170億新建鋼鐵廠計劃　規模料將冠絕美國歷史

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月28日宣布，礦業公司Mesabi Metallics計劃投資約150億美元（約1170億港元），在艾奧瓦州興建鋼鐵廠，落成後其規模預料將冠絕美國歷史。



美媒CNBC報道，特朗普28日與公司高層一同在白宮宣布計劃及見記者，稱受惠於他對鋼鐵徵收的五成進口關稅，美國本土鋼鐵工業正強勁復甦。企業為逃避關稅，決定在美國內建廠。

報道引述白宮官員指，該鋼鐵廠目標2030年投產，首階段年產約750萬噸，提供最多6000個建築職位，其後增至年產1000萬噸，並提供至少1750個永久職位。

2026年9月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見傳媒。（Reuters）

新項目將實現生產完全垂直整合，Mesabi Metallics公司將利用其在明尼蘇達州礦山的鐵礦石，在艾奧瓦州生產鋼鐵。公司表示，該鋼鐵項目將提供100%美國產鋼鐵，開採、熔煉和澆鑄過程皆會在上述兩地進行。

特朗普第二任期初對鋼鋁進口徵收25%關稅，其後倍增至50%，批評者指關稅推高鋼價至多年高位；然而，多個鋼鐵業團體周五則致函特朗普，稱關稅帶動470億美元投資，促請他勿削弱關稅。

2026年9月28日，美國總統特朗普在華盛頓白宮橢圓形辦公室與礦業公司Mesabi Metallics執行董事會主席Rewant Ruia以及公司母企的聯合創始人Ravi Ruia交談。（Reuters）

白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）稱，今次宣布凸顯特朗普振興鋼鐵業的努力，恢復美國的工業競爭力並帶來數萬億美元的新投資。