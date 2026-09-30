特朗普稱見AI巨頭成功　美眾議長約翰遜：勿過度監管以免輸給中國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月29日與眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）及Meta、Anthropic等科技企業高層舉行會議，討論人工智能監管，尋求創新與監督之間的平衡。特朗普表示，會晤非常成功。



路透社報道，與會者包括Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）、Anthropic的阿莫代伊（Dario Amodei）、英偉達行政總裁黃仁勳及OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）。約翰遜在會前表示，美國無需暫停AI發展或過度監管，以免在競賽中輸給中國，但需取得正確平衡。

2026年7月21日，美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）在華盛頓特區國會山莊與共和黨眾議院領導層舉行記者會。（Reuters）

報道指，會議正值OpenAI及Anthropic報告其AI代理失控、未經指示入侵客戶系統後，社會對AI風險的擔憂升溫。特朗普一再淡化AI威脅，稱之為「騙局」。

路透社與益普索共同進行的民調顯示，73%受訪者擔心AI公司未採取足夠措施防止AI對社會造成嚴重傷害，55%認為減慢AI發展是好事。