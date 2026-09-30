歐盟考慮升級與敘利亞夥伴關係　卡拉斯：必須先推進國內改革

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）9月29日在敘利亞首都大馬士革表示，歐盟希望升級與敘利亞的夥伴關係並協助其復甦，但敘方必須推進國內改革。



法新社報道，卡拉斯周二與敘利亞外長席巴尼（Asaad al-Shaibani）舉行聯合記者會時稱，歐盟正運用政治及經濟工具，協助敘利亞邁向包容和平的過渡，並將動員更多投資。歐盟現已提供6.2億歐元（約56.3億港元），用於復甦、人道需要及強化機構。

卡拉斯還表示，相關進度很大程度取決於敘方，而且援助本身不足以重建國家，外來及本地投資需要信任，信任則繫於安全、明確規則、法治及有效運作的機構。

2024年12月8日，敘利亞大馬士革的倭馬亞廣場上, 巴沙爾·阿薩德之父哈菲茲·阿薩德(Hafez al-Assad)的雕像被摧毀, 民眾踏着雕像的頭合影。(Getty Images)

敘利亞新當局2024年12月推翻長期執政的阿薩德（Bashar al-Assad）後，歐盟已解除對敘經濟制裁，並於今年5月恢復歐敘合作協議；歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）1月亦向敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）承諾，歐洲將全力支持敘利亞復甦。該國經歷逾13年內戰、逾50萬人死亡後，正致力重建經濟並吸引投資。

席巴尼則稱，雙方已商討以新的夥伴關係協議取代1970年代簽訂的舊協議，相關工作將延續至明年；並表示敘利亞已積極打擊跨境犯罪、非法移民、毒品及人口販運。